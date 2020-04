Acusado de roubo é punido por facção com tiro nas mãos

Na tarde desta segunda-feira , 27, em Cruzeiro do Sul, Natan Lima de Oliveira, de 24 anos, foi acusado do roubo de um motor de barco e punido com um tiro em cada mão. Ele foi atendido no Hospital do Juruá e liberado em seguida.

Apesar da ação lembrar a punição de facção por roubo no território, o jovem disse à policia que não conhece aos autores dos tiros e que não pertence a nenhuma facção. Natan disse que mora em Guajará, no Amazonas, mas estava no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul, visitando a mãe.

Logo que o jovem deu estrada no Pronto Socorro, a Polícia Militar foi ao local. O rapaz contou que estava na casa da mãe quando dois homens o chamaram pelo nome. Quando saiu para olhar, foi abordado pelos homens que o acusaram do roubo. Quando negou o fato, um dos homens sacou uma arma de fogo, o mandou bater palmas e em seguida estender os braços. Natan então recebeu um tiro em cada uma das mãos e os acusados se evadiram.

Após receber atendimento médico foi liberado em razão dos ferimentos não representarem risco de morte.