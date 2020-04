Acre tem 155 infectados pela Covid-19 em isolamento domiciliar

Os números do coronavírus no Acre estão ficando robustos: além das mortes crescentes e dos novos casos, 105 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo nesta segunda-feira (27).

Outras 155 que deram positivo para Covid-19 estão em isolamento domiciliar -não precisam de internação hospitalar.

Há 705 exames aguardando análise laboratorial, número que tem chamado a atenção pela altas seguidas nos últimos dias.

A Secretaria de Saúde não deu detalhes mas como a maioria dos casos é de Rio Branco , os doentes que estão isolados em casa devem na maioria morar na capital.