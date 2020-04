Vídeo mostra momento em que motociclista morre em acidente

O motociclista José Andrade de Lima, de 36 anos, morreu na hora e outro homem ficou ferido após colidir com um veículo na Avenida Lauro Muller, na noite deste sábado, 25, em Cruzeiro do Sul.

O acidente foi violento e o condutor da moto foi lançado para o alto ao colidir com o carro no cruzamento da avenida. José foi a óbito no local e o garupa foi levado pelo SAMU para o Hospital do Juruá.

Os dois capacetes saíram das cabeças das vítimas na hora da colisão.

Segundo a Polícia Militar, às primeiras informações são de que a moto entrou na avenida sem os devidos cuidados. Testemunhas contaram que a dupla na moto apitava muito ao se aproximar do cruzamento com a avenida.

Veja o vídeo: