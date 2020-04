Rodrigues Alves vai doar cestas básicas para estudantes carentes

A prefeitura de Rodrigues Alves começa nesta segunda-feira, 27, a entrega de 1.200 cestas básicas para estudantes das escolas municipais que estão sem aulas por causa da pandemia do coronavírus. Os itens foram adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

A prioridade neste primeiro momento é o atendimento aos estudantes inscritos no programa do Bolsa Família.

A prefeitura orienta para as pessoas tomarem os cuidados básicos com o uso de máscaras e evitar aglomerações nas instituições de ensino na hora de pegar os kits. A 2ª etapa de entrega dos kits alimentares terá início no dia 4 de maio na zona rural.

“Como as escolas estão paradas, é justo que esse valor seja investido em alimentação para essas famílias que necessitam neste momento”, explica o prefeito Sebastião Correia.

Cronograma da 1ª etapa:

Segunda-feira (27)

8h as 11h – Escola Ranalaire Lopes

13h às 17 – Escola Maria Lígia de Matos

Terça-feira (28)

8h às 11 – Escola Leovigildo Ferreira

13 às 17 – Escola Júlia Maria

Quarta-feira (29)

8h às 11 – Escola Pedro de Melo

13 às 17- Escola Padre Trindade