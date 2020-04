PT terá candidato próprio à prefeitura 

O deputado Daniel Zen (PT) revelou que o PT não tem intenção de fazer uma aliança com o MDB no primeiro turno, porque terá candidato próprio para a disputa da prefeitura de Rio Branco. Mas sim num eventual segundo turno. “Em Rio Branco, não teríamos intenção em nos aliarmos a eles (MDB) no primeiro turno, pois teremos candidato próprio, mas não descartamos conversas sobre um eventual segundo turno”, destacou Zen em texto enviado ao BLOG DO CRICA. O assunto, que veio à discussão após um texto do articulador político do PT, Nepomuceno Carioca, tomou conta das conversas de bastidores esta semana, com lideranças de ambos partidos se posicionando favoráveis a um entendimento. Nas duas últimas décadas, o MDB e o PT sempre tiveram em palanques opostos no Estado, jamais admitiram debater uma aliança política, sendo esta a primeira vez que está acontecendo. Uma coligação MDB-PT, afastaria mais o MDB do governador Gladson Cameli. Uma aliança entre ambos está praticamente fechada em Sena Madureira, e em discussões avançadas em Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, para as disputas das prefeituras. A eleição para a prefeitura da capital caminha para desfechos fora das previsões lógicas, unindo antigos adversários no mesmo palanque.

NOME NÃO DEFINIDO

O nome do candidato a prefeito da capital pelo PT não foi escolhido, ou se foi pelo menos está de conhecimento restrito à cúpula partidária. O certo é que o partido terá cara própria na eleição á PMRB. Uma correção: o Binho está radicado em São Paulo e não em Brasília.

FOCADA NA PANDEMIA

A prefeita Socorro Neri não fez até aqui nenhum pronunciamento sobre alianças partidárias, está unicamente focada em formatar medidas para o combate á pandemia do Covid-19. E ela será peça importante na sucessão municipal.

DUAS CORRENTES

O governador Gladson Cameli está entre duas correntes políticas: uma dos políticos do PROGRESSISTAS, que defendem que ele apoie um candidato do partido à PMRB; e, a outra de assessores mais próximos, que defendem seu apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri.

PESQUISAS VÃO BALIZAR

O que deve balizar e terá uma influência grande na decisão a ser tomada pelo governador Gladson Cameli será o resultado das pesquisas, principalmente, as da segunda metade de maio e a da primeira quinzena de junho, pois as convenções municipais serão em julho.

PALANQUE ECLÉTICO

O palanque do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), será eclético e deverá ter presentes as lideranças do PT, PCdoB, DEM, PSD, partidos que deverão estar na sua aliança para a reeleição. Mazinho conseguiu montar a chapa mais forte de candidatos a vereadores.

NADA ALÉM

Não se pode cobrar do governador Gladson Cameli além do que está fazendo em relação ao combate ao Covid-19. A sua dedicação está focada 100% em criar mecanismos contra a pandemia. O número de casos só não está maior por ter jogado duro no isolamento social.

É PARA NÃO IMPLODIR O SISTEMA

Muita gente não entende ou se faz de desentendida na questão do Covid-19. O isolamento social é necessário para evitar que a contaminação entre num processo de aceleração que fuja ao controle, e acabe por levar o sistema estadual de saúde ao colapso. Por isso a importância.

CAUSOU RUPTURA

Sem entrar no mérito: a demissão do Moro criou uma cisão na corrente do bolsonarismo. Esta é uma novela que terá ainda muitos capítulos. Não sei o que o Bolsonaro ganha em ser belicoso. E com os filhos mais belicosos ainda. E, por isso geram confusões em séries.

OUTRO LADO DA MOEDA

O presidente do DEPASA, Tião Fonseca, ligou ontem para explicar o que de fato aconteceu no órgão. Citou que por conta da suspeita de contaminação do Covid-19 teve de se afastar alguns dias da empresa, a qual assumiu este mês, com uma dívida superior e 3 milhões de reais e desorganizada. Sobre pagamento de uma fatura a uma empresa de membro da família, revelou que o contrato é da gestão passada, foi legal e ele não integra a referida empresa. Que já pagou cerca de 300 mil a fornecedores e que o fornecimento de água foi restabelecido.

PRINCÍPIO DO BLOG

Como as notas neste BLOG têm mão dupla, era necessário ouvir as razões do Tião Fonseca.

MULHERES CANDIDATAS

Mulheres que serão candidatas a prefeita, e que, não foram citadas na relação de ontem do BLOG: Regiane Ribeiro (PT), em Plácido de Castro; Neide Lopes, em Epitaciolândia; e Nagela Figueiredo, no Jordão.

IDEOLOGIAS DE LADO

A afinidade ideológica está sendo deixada de lado nas composições políticas para disputar as prefeituras. No palanque do candidato Rodrigo Damasceno (PSDB), em Tarauacá, vão estar o PT, PCdoB e PSB. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez a costura dessa frente.

ÚLTIMO DOS MOICANOS

Dos quatro vereadores do PT na Câmara Municipal de Rio Branco, apenas o vereador Rodrigo Forneck (PT) disputará a reeleição pelo partido. Os demais estarão em canoas diferentes.

CAÇA-TALENTOS

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) considera o fato do MDB disputar a eleição para prefeito em vinte e vinte um municípios, ao trabalho feito pelo trio Aldemir Lopes, João Correia e Chagas Romão, os quais o parlamentar chama de caça-talentos.

FORA EM THAUMATURGO

O MDB não terá candidato a prefeito em Marechal Thaumaturgo, onde vai apoiar a candidatura do petista Itamar de Sá. Em troca, o PT deve apoiar Fagner Sales (MDB) a prefeito de Cruzeiro do Sul.

O QUE É A POLÍTICA

O Itamar de Sá (PT) e o Vagner Sales (MDB) eram aliados no MDB, no início de carreira. Depois Itamar foi para o PT e tornou-e adversário ferrenho do Vagner. E, após duas décadas, politicamente, afastados, voltarão a se unir nesta eleição. Não existe briga política eterna.

FOI QUEM PUXOU

É bom deixar claro que, quem puxou as investigações sobre o “escândalo da merenda” na Secretaria de Educação, foi o secretário Mauro Sérgio. O resto é fritura de quem quer o cargo.

TINHA EXPLODIDO

Não tivesse o governador Gladson tomado as medidas que tomou sobre a quarentena, o nível de contágio pelo coronavírus por certo estaria incontrolável no Estado. Tinha explodido.

FRASE MARCANTE

“Não adianta discutir com barriga vazia, ela não tem ouvidos”. Ditado grego