Progressistas apoiam exonerações do governador no município de Mâncio Lima

O Diretório Municipal do partido Progressista de Mâncio Lima publicou uma nota de agradecimento ao governador Gladson Cameli pelas exonerações que o gestor realizou nos últimos dias na cidade.

Os exonerados seriam indicações políticas do MDB e PSDB, substituídos por Progressistas.

Sem citar nomes e fatos pontuais, a presidente do diretório, Wilsilene Siqueira, citou fidelidade e agradeceu à Gladson “pela resolutividade e reconhecimento de seus fiéis combatentes, tendo como foco, o ensejo pela melhoria dos serviços ofertados à população manciolimense”.

As últimas exonerações, na sexta, 24, foram dos diretores do Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho.

No lugar do diretor-geral, Josianis Araújo, assumiu Hélio Bentes e Marcelo Lebre assumiu a direção administrativa no lugar de André Luís Rocha.