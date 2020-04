Procon promete fim dos apagões de telefonia nas regionais do Juruá e Tarauacá/Envira

As empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel vão precisar melhorar a oferta de seus serviços. A garantia é do Procon do Acre.

A ação do órgão de defesa do consumidor foi motivada por um “apagão” na telefonia registrado na noite da última sexta-feira, 24, que afetou a comunicação dos usuários residentes nas cidades de Feijó, Tarauacá, Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Segundo reclamações de consumidores, nas últimas semanas, o sistema apresenta falhas constantemente, e na noite desta sexta-feira apresentou uma falha intermitente. O sinal voltou a funcionar com eficácia a partir da manhã deste sábado, 25.

Neste sentido, o Procon/AC solicitará nesta segunda-feira, 27, os devidos esclarecimentos sobre o ocorrido perante às operadoras que prestam serviços nas regiões do Vale do Juruá e Tarauacá/Envira.

“Com o atual cenário de pandemia do Coronavírus (Covid-19) e suas diversas restrições, como o isolamento social, uma atividade fundamental para consumidor é a comunicação. Por meio dela são solicitados múltiplos serviços a domicílio, além de negociações com fornecedores, entre outros. Por isso, solicitamos explicações e garantias das operadoras para evitarem essas falhas”, declara o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Qualquer dúvida ou denúncia podem ser feitas pelos contatos telefônicos (68) 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas ou 151, e pelo e-mail: [email protected]

Com informações da assessoria do Procon/AC.