População continua indo ao Parque do Tucumã fazer exercícios

Para evitar aglomeração, Governo do Acre e Prefeitura de Rio Branco resolveram ser mais enérgicos em relação a população que, principalmente, todas as tardes opta por uma caminhada, corrida ou aquele exercício em uma bicicleta no Parque do Tucumã.

Local preferido do morador de Rio Branco, a grande aglomeração diária estava trazendo preocupações para as autoridades de saúde, já que segundo um estudo publicado por duas universidades europeias ao caminhar ou correr um indivíduo pode exalar ou inalar microgotículas contendo vírus num raio de até 10 metros.

Uma medida tomada para evitar aglomeração foi a proibição de estacionar ao longo do parque, na Estrada do Ipê. Todas as tardes, agentes da RBTrans fazem a fiscalização. Mesmo assim, por meio das lentes do fotógrafo Sérgio Vale é possível perceber que apesar da diminuição, muita gente resolveu descumprir a recomendação e foi até o local fazer exercícios físicos e sem também fazer uso das máscaras como é indicado pelas autoridades de saúde.