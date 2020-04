Mulheres são maioria entre os infectados pela Covid-19 no Acre

Pelo segundo dia consecutivo o número de mulheres infectadas com Covid-19 é maior que o de homens no Acre. Neste domingo (26) os novos casos confirmados são de 15 mulheres e 6 homens.

No sábado (25) foram 13 mulheres e 11 homens, todos de Rio Branco. A letalidade do sexo feminino tem sido muito próxima do masculino no Acre: dos 11 mortos, cinco eram mulheres com idade entre 64 e 79 anos. Todas apresentavam alguma comorbidade (hipertensão, diabetes, doenças que potencializam a gravidade do vírus).

O número oficial de mortes pela doença é de 11 casos, aguardando o resultado dos exames de óbito de mais duas pessoas, o de um marceneiro de 32 anos e o de um aposentado de 67 anos que faleceu no dia 19, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Outras 99 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

No Acre, até o momento são 2.295 casos notificados, dos quais 1.434 foram descartados e outros 582 seguem aguardando análise laboratorial. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde.