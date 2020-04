Marido e mulher são executados com mais de 7 tiros, na Capital

A guerra entre facções não cessa e mais duas pessoas foram vítimas da violenta desenfreada na capital. Um homem e uma mulher ainda não identificados, foram mortos a tiros e a golpes de faca na madrugada deste domingo (26). O crime aconteceu na Quadra 13D, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o casal estava em via pública, quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta, desceram, e em posse de uma arma de fogo, um dos criminosos efetuou vários tiros contra as vítimas. Não satisfeito, um dos faccionários ainda desferiu vários golpes de faca contra a mulher. O homem foi atingido com quatro projeteis. Já a mulher foi ferida com três tiros no corpo e três facadas. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando chegaram ao local, a mulher já se encontrava morta. Foi prestado os primeiros atendimentos ao homem, mas no caminho ao Pronto Socorro de Rio Branco, ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do Perito em criminalística. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O corpo do homem foi levado pelo próprio SAMU a sede do IML. O casal passará pelos exames cadavéricos e identificação.

Os agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.