Governador faz alerta: casos de coronavírus vão aumentar no Acre

O governador Gladson Cameli fez neste domingo (26) um duro pronunciamento em defesa do isolamento social no Acre, único meio de reduzir a velocidade da propagação do coronavírus. Ele diz que as pessoas precisam ajudar, ficando em casa neste período.

“Nas próximas semanas teremos aumento no número de casos. O governo vai continuar fazendo tudo para proteger a todos, sem parar, sem cansar e sem desistir. Mas isso vai muito além do governo”, afirmou Gladson.

E completou: “O que está em jogo é a vida da sua família. Por isso entenda que o isolamento social não é férias. É para evitar contato com outras pessoas. Veja o que está acontecendo aqui ao lado, no Estado do Amazonas”.

“Você precisa fazer a sua parte. A vida das pessoas que você ama está nas suas mãos. Entendeu?”, finalizou o governador.

As taxas de isolamento social do Acre estão entre as menores do país e há estudo do Governo do Estado dizendo que o acreano só leva isolamento a sério quando ouve notícias muito ruins.