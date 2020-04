Em meio à pandemia, Depasa tem nova pane elétrica na ETA 2

Mesmo sob pandemia que exige higienização intensa como forma de prevenção, ter água nas torneiras tem sido grave problema para os acreanos nos últimos dias. Neste fim de semana, por exemplo, o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) reconheceu que o abastecimento de água de Rio Branco opera com capacidade reduzida desde o fim de semana.

“O problema ocorre devido à pane elétrica em um dos motores da estação de captação da ETA 2. A redução na capacidade de operação da estação ocasiona atraso no abastecimento em todos os bairros da capital”, justifica o presidente do Depasa, Tião Fonseca.

“Embora as dificuldades que ainda se apresentam, o Depasa segue com os esforços para garantir serviços de água e esgotamento sanitário. A orientação é que todos continuem colaborando com o uso consciente da água e evitem o desperdício”, pede Fonseca, em nota, sem fazer referência à necessidade extraordinária de se ter água para as pessoas lavarem as mãos conforme os médicos prescrevem: de modo demorado, criterioso e durante várias vezes ao dia.

Dias passados, o abastecimento ficou prejudicado por falta de produtos químicos na purificação da água.

Comunicado sobre abastecimento de água em Rio Branco

O Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) informa que desde o sábado, 25, o sistema de abastecimento de água de Rio Branco opera com capacidade reduzida. O problema ocorre devido à pane elétrica em um dos motores da estação de captação da ETA 2.

A redução na capacidade de operação da estação ocasiona atraso no abastecimento em todos os bairros da capital.

Embora as dificuldades que ainda se apresentam, o Depasa segue com os esforços para garantir serviços de água e esgotamento sanitário. A orientação é que todos continuem colaborando com o uso consciente da água e evitem o desperdício.

Sebastião Fonseca

Diretor-presidente