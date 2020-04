Criminoso faz assalto em ônibus da linha Wilson Ribeiro e leva todo dinheiro do caixa

Mais um ataque criminoso ao transporte coletivo foi registrado em Rio Branco. Na noite deste sábado (25) um homem não identificado, fez um assalto no ônibus que faz a linha do Conjunto Wilson Ribeiro, no bairro Calafate.

Segundo o motorista, o bandido embarcou no ônibus em uma parada próximo ao Comercial Karola, na rua Rio de Janeiro, no bairro Floresta, como se fosse passageiro. O criminoso foi até o motorista e discretamente puxou a blusa pra cima, mostrou a arma, anunciou o assalto e roubou R$ 70 que estava caixa. O bandido mandou que o motorista parasse o ônibus e fugiu correndo.

No momento da ação do faccionário, havia várias pessoas no transporte coletivo, mas ninguém foi roubado, somente o dinheiro do caixa da empresa.

O motorista se deslocou com o veículo até a Delegacia de Flagrantes (Defla) e registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Militar foi acionada e não conseguiu encontrar o criminoso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.