Corpo cai de carro do IML em Cruzeiro do Sul

Um fato inusitado marcou a noite deste sábado, 25, em Cruzeiro do Sul. Logo depois dos profissionais do Instituto Médico legal (IML) recolherem o corpo de José Marcos Andrade de Lima, vítima fatal de acidente de trânsito, a trava da porta do veículo abriu-se sozinha e a urna com o corpo foi parar no meio da rua.

A fotografia da urna com o corpo no meio da pista e o áudio de uma mulher que passou pelo local, relatando o fato, viralizaram em grupos de WhatsApp.

No áudio uma mulher que relatou a história, usa uma expressão folclórica bem acreana: “O MORTO QUE MORREU DUAS VEZES”.

Ao ser perguntado por jornalistas sobre o que aconteceu para a urna cair no meio da rua, o auxiliar de necropsia do IML de Cruzeiro do Sul, Marcos Barbosa, confirmou que a trava da porta traseira do veículo abriu-se sozinha com o carro em movimento: “simplesmente isso”, relatou o perito que estava acompanhado de um policial.