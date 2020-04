Basa mantém FNO Emergencial para socorrer setor produtivo da Amazônia na pandemia

O Banco da Amazônia lançou linha de crédito especial do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), com juros de 0,21% ao mês e condições diferenciadas. Trata-se do FNO Emergencial que ainda vai permitir a renegociação de operações de crédito já realizadas com recursos do Fundo.

A nova linha está aberta desde o começo de março mas até agora o Basa não divulgou balanço da adesão. A linha pretende promover a recuperação ou a preservação das atividades produtivas dos beneficiários da Região Norte, cujos estados encontram-se em situação de calamidade, decorrente da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao Covid-19.

No começo do ano, antes da pandemia, o Basa anunciou que tem disponíveis R$ 420 milhões para investimentos no agronegócio e nas empresas do Acre em 2020.