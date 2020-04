Não há casos de coronavírus em 15 dos 22 municípios acreanos, mostra dados da SESACRE

Desde o dia 15 de março, quando foi diagnosticado o primeiro caso de coronavírus no Acre, um mês e dez dias depois, os casos chegam a 258 pessoas infectadas.

Apesar do crescimento preocupante, cerca de 15 municípios ainda não possuem nenhum caso confirmado da doença.

Os 258 casos de coronavírus estão distribuídos em Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Bujari, Cruzeiro do Sul, Porto Acre e Senador Guiomard.

A capital acreana é disparada a cidade com o maior número de casos. Rio Branco concentra 215 casos confirmados, o que representa 83,3% do coronavírus no Acre. A segunda posição é de Plácido de Castro que com 22 casos confirmados tem um índice de 8,53%. Na sequência, Acrelândia tem 12 casos e 4,65%. Cruzeiro do Sul, mesmo sendo a segunda maior cidade do Acre só tem 5 casos confirmados, o que significa 1,94%. Senador Guiomard tem 2 casos (0,78%) e os municípios de Bujari e Porto Acre, com um caso cada, que representam 0,39% dos casos acreanos.

Dos 15 municípios acreanos, em 2 não há nem caso suspeito. Em Jordão e Mâncio Lima não existem casos notificados.

Essa situação pode mudar, já que dos 507 casos em análise, aguardando resultado de exame, 13 estão em municípios onde, até agora, não se teve caso confirmado. São eles: Brasileia (2), Capixaba (2), Epitaciolândia (1), Manoel Urbano (2), Sena Madureira (4) e Xapuri (2).