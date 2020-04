Homem é executado com um tiro na cabeça durante apagão de energia em Rio Branco

A violência não cessa e mais um homicídio com característica de execução foi registrado na capital. O eletricista José da Silva de Oliveira, de 50 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta sexta-feira (24). O crime aconteceu em sua própria casa localizada na Travessa Céu Azul, no Ramal do Canil, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, José estava em casa na companhia do filho, de 9 anos e um amigo, quando um homem não identificado chegou em sua residência e o chamou batendo na janela. Ao abrir para ver quem era, o criminoso em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu a cabeça do eletricista.

Quando a criança de 9 anos ouviu o disparo, ela se assustou e saiu pedindo ajuda nos vizinhos que acionaram a Polícia Militar. O amigo de José que estava embriagado permaneceu dormindo e não acordou no momento do crime.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Silva que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela polícia, até a chegada do perito em criminalística. No local, nenhum vizinho viu o que aconteceu e nem souberam informar a motivação do crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).