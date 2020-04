Fundação Hospitalar volta com atendimento ambulatorial na próxima segunda-feira

A Fundação Hospitalar do Acre vai retomar parte de seu atendimento ambulatorial na próxima segunda-feira, 27.

Por conta da pandemia do coronavírus, algumas medidas de segurança vão ser adotadas. Uma delas é o atendimento de apenas 50% da demanda normal de atendimento diário.

Neste primeiro momento de retomada do atendimento ambulatorial serão reiniciados nas especialidades de reumatologia, ortopedia, cardiologia, neuropediatria e pneumologia.

Outra novidade é a chamado tele atendimento. Em casos onde não é necessária a presença física do paciente no hospital, a direção da Fundhacre está montando três salas onde o médico vai ter um smartphone disponível para fazer uma consulta remota com o paciente que vai etá na sua própria casa.

Uma outra novidade vai ser a instalação de três salas para tele atendimento.

Segundo a direção da Fundação, o serviço vai beneficiar todas das especialidades.

“Vai ser instalado para que o médico possa ter um contato direto com o paciente sem ele ter que ir no hospital. O médico, claro que dentro dos critérios estabelecidos pelo CRM, que já autorizou esse tipo de atendimento, vai poder fazer esse atendimento remoto ao paciente. É preciso lembrar que o tele atendimento não vai prescindir a visita física. Se um paciente precisar voltar para uma consulta, vai ser agendado para voltar ao hospital normalmente”, diz Argemiro Santos, presidente da Fundação Hospitalar do Acre.