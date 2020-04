Exército apreende cocaína e madeira ilegal em Cruzeiro do Sul

Na noite desta sexta-feira, 24, militares do Exército do 62º BIS, apreenderam 2 quilos de pasta base de cocaína na barreira sanitária da Vila Lagoinha, na saída de Cruzeiro do Sul.

A droga era levada por uma mulher em um ônibus que fazia a linha Cruzeiro do Sul/Rio Branco. Ela transportava a droga presa ao corpo.

Outra apreensão foi de um caminhão que transportava ilegalmente cerca de 500 pranchas de madeira sem a devida autorização ambiental.

Os envolvidos nos dois casos foram autuados em flagrante delito e levados à Delegacia de Polícia Federal da cidade juntamente com o material apreendido.