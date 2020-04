Estudantes da UFAC distribuem mais de 1,5 mil EPIs para profissionais de Saúde

Com os casos crescendo ainda praticamente em todo o país, o coronavírus tem provocado a dificuldade na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que são de extrema importância para que os profissionais de saúde possam fazer o atendimento e manuseio de pacientes suspeitos de coronavírus, já que mesmo com os cuidados necessários mais de 30 servidores da saúde já foram diagnosticados com a doença.

A confecção dos EPIs, aventais e protetores faciais de baixo custo, que surgiu por iniciativa própria de alunos do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC) tem se constituído em um importante reforço para a segurança desses profissionais de saúde, tanto na capital como no interior.

Nesta sexta-feira, 24, foi finalizada mais uma semana de intensa produção, com a entrega de 160 aventais de TNT, 1150 aventais de plástico e 360 escudos faciais.

“Esses equipamentos são essenciais. Sem eles, os profissionais de saúde vão adoecer e não vão poder atender os pacientes. Esses materiais estão em falta em todo mundo e por isso resolvemos fazer aqui mesmo”, afirma Fernando de Assis, médico, professor da UFAC e preceptor do projeto.

Ocorre que para o projeto continuar é preciso dinheiro. Empresas e entidades têm ajudado com doações, mas o recurso não é suficiente. Por isso, está sendo realizado uma campanha de doação, por meio de uma “vakinha online”.

Também como tentativa de ajudar a angariar recursos para que mais EPIs continuem sendo feitos, no domingo da próxima semana, dia 3 de maio, será realizado o show “Solibrega” com os cantores Aarão Prado e Dito Bruzugu.