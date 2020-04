Conta de luz do mês de maio segue com bandeira verde, sem custos para os acreanos

A bandeira tarifária para o mês de maio é verde, sem custo para os consumidores. O acionamento da bandeira verde ocorre pelo quarto mês consecutivo e neste período de isolamento social, com perdas substanciais na renda, é algo importante.

Em abril, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês.

A combinação de reservatórios mais elevados com o impacto das medidas de combate à pandemia do Covid-19 sobre o consumo de eletricidade sinaliza manutenção da elevada participação das hidrelétricas no atendimento à demanda de energia do SIN, sem a necessidade de acionamento do parque termelétrico de forma sistêmica.

Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.