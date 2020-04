Comandante da Polícia Militar do Acre usa trecho da Bíblia para dizer que “seu lado” é Bolsonaro

Após a confirmação do pedido de demissão de Sérgio Moro do cargo de Ministro da Justiça e das graves acusações do ex-juiz contra o Presidente da República, as redes sociais se dividem entre muitos que acham que a situação se complicou para Jair Bolsonaro e os que persistem na defesa do presidente brasileiro.

Um dos árduos defensores de Bolsonaro é o coronel Ulysses Araújo, comandante da Polícia Militar do Acre.

Em uma rede social, Ulysses chegou a usar um trecho da Bíblia Sagrada que fala sobre soberba ao se referir a Moro.

Mesmo afirmando que tem admiração pelo ex-ministro, Ulysses afirma que um homem precisa ter lado e que o seu é o do presidente Jair Bolsonaro. “O meu lado é Bolsonaro…o meu lado é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos…o meu lado é pátria amada Brasil”, escreveu o comanda da PM do Acre.

Veja a postagem: