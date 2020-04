Colisão entre motocicletas deixa um morto e outro gravemente ferido na rodovia AC-40

Uma colisão entre duas motocicletas deixou o motoboy Gabriel da Costa Morais, de 20 anos, morto e o motociclista identificado como Marquinhos gravemente ferido na manhã deste sábado (25). O acidente aconteceu no km 8 da rodovia AC-40, em frente ao Arena do Urubu, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Gabriel tinha saído do lava jato, e ao trafegar com sua motocicleta de placa QWM-3910 no sentido Rio Branco-Senador Guiomard, colidiu com a moto do condutor Marquinhos, de placa MZQ-4761, que trafegava no mesmo sentido. Segundo informações de populares Marquinho foi desviar um buraco quando Gabriel colidiu com sua moto.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar ao local nada puderam fazer por Gabriel que já se encontrava morto. Uma ambulância prestou os primeiros atendimentos a Marquinhos e o conduziu em estado de saúde gravíssimo ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A área foi isolada pelos Policiais do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) até a chegada da perícia técnica.

O corpo do jovem Gabriel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.