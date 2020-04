Atividade física em casa: Sesc Acre ajuda você a se movimentar durante a pandemia

Com as atividades das academias suspensas e na tentativa de ajudar as pessoas a fugir do ócio, o Sesc Acre lança nesta segunda-feira, 27, vídeos aulas com as mais diversas formas de se exercitar em casa. O objetivo é disponibilizar diariamente novas aulas nas redes sociais da instituição e grupos de aplicativos de mensagens formados por alunos.

O isolamento social é umas medidas de contenção da escalada do coronavírus, com a permanência da maioria das pessoas em casa, até mesmo as sedentárias sentem a necessidade de uma atividade física. Por isso, as aulas foram pensadas para pessoas de todas as idades.

Com exercícios físicos de fácil execução, as videoaulas foram desenvolvidas pelos instrutores da academia da instituição. “Elaboramos um roteiro com as mais variadas atividades, como Pilates, jump, treinamento funcional, ginastica e jump”, explica o instrutor Wexcley Barros Ribeiro.

O instrutor orienta que, ao realizar as atividades, as pessoas devam escolher um local adequado dentro de casa, usar roupas confortáveis e buscar sempre se hidratar. “É importante repor os líquidos e sais minerais que são liberados durante a transpiração”, Ribeiro ainda complementa. “Animem o treino com uma boa música que motive para executar os exercícios”.

