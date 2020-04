Associação Comercial do Juruá quer caixas de lojas abertos de novo

A Associação Comercial do Alto Juruá quer aproveitar o início do pagamento do funcionalismo público, a partir desta segunda-feira, 27, para manter os caixas eletrônicos do comércio em geral abertos para receber pagamentos.

Um pedido neste sentido, assinado por 63 empresários, será entregue na segunda-feira, 27, ao prefeito Ilderlei Cordeiro e ao Ministério Público.

O presidente da Associação, Luís Cunha, diz que não haverá novas vendas e que o comércio deve se beneficiar do dinheiro que circula na cidade como do Auxílio concedido pelo governo federal, do adiantamento de parte do 13°de INSS bem como o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais e da prefeitura da cidade que serão feitos a partir de segunda.

“As empresas quererem receber os pagamentos e não realizar novas vendas. Pedimos isso em nome da sobrevivência das empresas, da manutenção dos empregos e do recolhimentos dos impostos. É uma tentativa de dar um alívio ao comércio local. O Supremo já decidiu que que os prefeitos podem decidir sobre restrições e as empresas se responsabilizam pelos cuidados de higienização e distanciamento de clientes dentro dos estabelecimentos”, alega.

Medida neste sentido já foi tomada anteriormente pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, mas o Ministério Público e a polícia proibiram a ação por entender que ia contra o decreto estadual que determina o fechamento completo do comércio.