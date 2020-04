Após Fundação Hospitalar, Detran também anuncia volta de atendimento presencial

Parece que aos poucos, o governo do estado vai retomando com o atendimento presencial nos órgãos públicos. Depois da Fundação Hospitalar anunciar a volta de atendimentos em cinco especialidades, o Departamento Estadual de Trânsito também anuncia o retorno de atendimento ao público.

Assim como na Fundhacre, o Detran irá atender com algumas especificações para evitar aglomeração. A primeira medida é que apenas os serviços de segunda via do CRV, antigo DUT, e transferência de veículos estarão disponíveis.

A segunda medida é que esses atendimentos presenciais só acontecerão às terças e quintas de cada semana.

Todos os atendimentos presenciais serão agendados pelo site do órgão (detran.ac.gov.br).

O serviço, neste primeiro momento, volta a ser disponível apenas em Rio Branco. O atendimento é oferecido na Unidade do Detran Veículos, localizado na Av. Nações Unidas, 2710, 7º BEC.