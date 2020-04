Acre registra recorde de novos casos de coronavírus em 24 horas; total chega a 258

O Ministério da Saúde acabou de confirmar os novos casos de coronavírus no país neste sábado, dia 25.

No Acre, o crescimento foi muito expressivo. Segundo os números do governo federal, de sexta para sábado, foram 24 novos casos da doença. Com o aumento, o número total de pessoas com a doença chega a 258.

A Secretaria Estadual de Saúde ainda não divulgou seu boletim que explica onde e quais são os novos casos da doença. Os óbitos provocados pelo coronavírus no Acre permanecem em 11 vítimas fatais.

Em todo o Brasil os casos da doença passaram dos 58 mil (58.509) e das 4 mil mortes (4.016).