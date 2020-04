Soldado do Exército é assaltado ao sair do serviço e ferido com uma facada

O soldado do Exército Brasileiro Jardeson Ferreira de Lima, de 19 anos, foi ferido com uma facada no abdômen na noite desta sexta-feira (24). O crime aconteceu durante um assalto na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Jardeson havia saído do serviço no 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7°BEC) e ao caminhar pela Avenida com destino a sua casa, foi abordado por dois homens não identificados em uma motocicleta, o garupa desceu da moto e em posse de uma faca anunciou o assalto. O soldado se negou a entregar seus pertences os bandidos e foi ferido com uma facada. Após ser atingido Jardeson jogou seus pertences no chão, o criminoso recolheu e fugiu do local.

Mesmo ferido o jovem ainda conseguiu chegar na Delegacia de Flagrantes (Defla) e pedir ajuda aos policiais civis.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características da moto e dos criminosos, e sem seguida, fez patrulhamento na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).