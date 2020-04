Sétimo envolvido no crime que matou casal no Belo Jardim é preso em Capixaba

Mais um envolvido no crime que matou o casal Tereza da Silva Santos, de 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, de 43, foi preso pela Polícia Civil do Acre nessa quinta-feira (24). O acusado foi encontrado numa área de zona rural na cidade de Capixaba.

Além deste, outros seis suspeitos, de 18 a 25 anos, também já foram acusados pelo crime. Conforme disse o delegado responsável pelo caso, Martin Hessel, o último suspeito preso estava foragido desde o dia do crime. Para a polícia, ele foi o autor e logo após o fato foi para a zona rural do município.

O suspeito confessou a participação no crime ao delegado. Ele era o último foragido com participação no duplo homicídio. Agora, o acusado está à disposição da Justiça.

As vítimas foram assassinadas no mês de janeiro deste ano, enquanto estavam em casa, no bairro Belo Jardim. De acordo com as investigações, o motivo do crime foi que Cosmo Moura não obedecia as determinação da organização criminosa que atuava no bairro.