Senso comum e a dimensão política da pandemia!

Enquanto a ciência no mundo todo se esforça para descobrir uma vacina contra a Covid-19, o Joaquim, meu compadre, conhecedor de ervas, descobriu a cura: Uma mistura de oração, chá da raiz da quina-quina, vinho do miolo do pau jatobá, chicória, rapé, e rapa de osso de nambu macucau. Só não tem asa de morcego porque o coronavírus veio desse mamífero notívago voador. Segundo ele, tanto previne como cura. Fosse na idade média iria para a fogueira como bruxo.

O pior é que tem gente que acredita numa conversa mole dessas. A ciência exige método, rigor, precisão, comprovação, testes. Ainda tem gente como formação superior duvidando dos procedimentos orientados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Alguns abastados mandando os demais trabalharem, se exporem em função da dimensão política que toda Pandemia tem, mas estão bem protegidos em casa, nos carros e nos ambientes de trabalho. Ruim é para quem vai pegar ônibus.

O governador Gladson Cameli (Progressista) e prefeita socorro Neri (PSB) está tomando as medidas corretas. Se alguém acha que não, forneço o endereço do compadre Joaquim para adquirir dele a gororoba angulenta. Além de tomar o caldo, vai receber uma oração com gafo de cachaça! “É bater e ver”!

“Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias; quando são corruptos, as leis são inúteis”. (Benjamin Disraeli)

. O Progressista caminha entre quatro opções: Bestene, Ney, Bocalom e, ainda, os que defendem uma aliança com a prefeita Socorro Neri.

. PSB e PT separaram as escovas de dentes, mas pensam em juntar novamente em um eventual 2º turno.

. Como diz a Conceça:

. “Sei não ó, coisinha”!

. A Justiça Eleitoral manteve o calendário advertindo e orientando que haverá eleições em outubro.

. Os que tinha esperança de continuar um pouco mais nos mandatos podem tirar o cavalo da chuva.

. Maria Rosa, a Covid-19 é pior para os pobres ou para os ricos?

. “A doença afeta mais os ricos e a economia os pobres”.

. Por que os ricos…?

. “Porque quem tem dinheiro para bater perna é rico”

. E para prefeito de Rio Branco, vai votar em quem Pedro?

. “Tem que ver primeiro quem vai me ajudar”?

. É assim mesmo, vende o voto e depois vai protestar para fechar o Congresso e o STF…

. Uma maneira sagaz e burra de ocultar os próprios erros aliviando a consciência.

. O Congresso Nacional é a representação da sociedade brasileira; é onde ela se vê, se enxerga; com vergonha de si mesma pede o fim da Câmara e do Senado.

. O “Retrato de Dorian Gray”, do Oscar Wild, um bom filme para rever, “A Onda”, outro excelente filme alemão.

. O Judiciário lhe põe o arame na venta para que não dê com os chifres e a força bruta esmagando os adversários, os contrários.

. Até quem enfim o Bolsonaro pediu desculpas ao STF e Congresso; afinal de contas ele tomou posse jurando cumprir a Constituição do Brasil.

. Ou, mal orientado pelos filhos, que se transformar em um Hugo Chaves, um Nicolás Maduro ou Daniel Ortega.

. Aliás, o Ortega se transformou no monstro do Anastásio Somoza que a esquerda latina americana tanto odiava (com razão).

. Somosa acabou morto com um tiro de bazuca, em Assunção, Paraguai; em Managua o povo foi as ruas celebrar.

. Conheci o advogado Valdir Perazzo um lorde!

. Pediu desculpas ao médico Thor e sua mãe, a Concita Maia.

. Acredito que foi muito sincero, a vida segue!

. Bom dia!