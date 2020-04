Segunda etapa de vacinação contra gripe já imunizou mais de mil pessoas em Cruzeiro do Sul

A 2ª etapa da campanha de vacinação contra a H1N1, a gripe, já atingiu mais de mil pessoas em Cruzeiro do Sul. Essa etapa vai até o dia 8 de maio e deve imunizar profissionais da saúde, da segurança pública, idosos acima de 60 anos e pessoas com doenças crônicas.

O juiz de Direito, Marlon Machado, aproveitou a oportunidade para colocar em dias sua vacina contra a gripe. “Há muitos anos tomo essa vacina e me sinto muito melhor. É difícil eu ficar gripado. E importante que a população se conscientize que a vacina funciona que é benéfica para o organismo”.

Um dos envolvidos na campanha, Anderson Souza, falou que a procura tem sido acima do esperado. “Já atendemos mais de mil pessoas e seguiremos vacinando até o final do mês. A partir do dia 9 será vacinado outros grupos”, disse ao acrescentar que a vacinação contra sarampo e rubéola também está acontecendo.