Samsung tentará enviar equipamentos e insumos para ajudar o Acre no combate à Covid-19

O vice-presidente da Samsung América Latina, Mário Laffitte, recebeu ligação do governado do Acre esta semana para tratar sobre possível apoio da multinacional ao estado no combate ao novo coronavírus. Gladson Cameli falou das dificuldades que o Acre vem enfrentando para comprar equipamentos e insumos necessários ao enfrentamento à pandemia.

A Samsung já anunciou a doação de mais de US$ 5 milhões ao governo da Índia, e agora uma nova doação será destinada a dois países da América Latina. O Brasil é um deles, os recursos serão destinados ao governo federal e aos governos de São Paulo e do Amazonas. “Não é fácil fazer uma ampliação para o estado do Acre, não prometo que a gente vai vencer a batalha, mas usaremos todas as forças para conseguir”, disse Laffitte.

A multinacional oferece equipamentos médicos como máscaras, purificadores e respiradores, termômetros infravermelho, máquinas de raio-x e ultrassom digital.

O governador aproveitou a ocasião para convidar o vice-presidente para vir ao Acre conhecer a infraestrutura da Zona de Processamento de Exportação (ZPE). “Estamos com a infraestrutura pronta para facilitar a vida de quem quer vir investir aqui. Em relação à epidemia, o número de casos está aumentando e eu não descarto a possibilidade de vivermos momentos difíceis. Precisamos comprar os equipamentos e de toda ajuda que for possível”, destacou o governador.

Fonte: Agência de Notícias do Acre