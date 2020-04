Pronto Socorro ganha mais 10 leitos de UTI do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (23), a habilitação de 1.134 leitos de UTI voltados exclusivamente para atendimento aos pacientes graves ou críticos do coronavírus. Para o Acre, estão destinados 10 leitos ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O quantitativo nacional soma-se aos 322 leitos habilitados em outras duas ocasiões no mês de abril. Com isso, o país passa a ter um reforço de 1.456 leitos de UTI no combate à pandemia.

Além do Acre, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo. Ao todo, são 61 hospitais distribuídos em 24 municípios que receberão reforço do Governo Federal. Outras habilitações já estão em análise pela pasta.

Apenas Rio Branco vem sendo contemplado com equipamentos de emergência contra o Covid-19, apesar do agravamento da pandemia em vários municípios.