No Acre, idoso se cura da Covid-19, recebe alta e emociona servidores

O sistema de saúde de Acrelândia liberou nesta quinta-feira (23) o último paciente internado com Covid-19. Por ser um paciente que apresentava outras complicações, Antônio precisou da internação e ficou recebendo cuidados na unidade mista de Saúde de Acrelândia.

O hospital, diz o portal Acrelândia News, disponibilizou uma sala exclusivamente para atender seu Antônio. “Durante todo o tempo que ficou na unidade de saúde, seu Antônio, não recebia visitas e era constantemente monitorado pela equipe médica de plantão”, relata o portal.

O secretário de saúde de Acrelândia Sebastião Rita de Carvalho, diz que a cura do Seu Antônio Rafael, como sendo o último infectado no município, representa a luta dos profissionais de saúde à frente dessa batalha que é o avanço do novo coronavírus na região.

FONTE: Acrelândia News