Mulher morre ao ser atingida por raio enquanto lavava roupa

A funcionária pública Adriana do Nascimento Palmeira, de 26 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (23) após ser atingida por uma descarga elétrica provocada por um raio em uma chácara localizada no Ramal Albert Barros, na Travessa Vitória, no Polo Benfica, região do Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, Adriana estava lavando a roupa quando um raio caiu em uma chácara ao lado de sua casa, a descarga elétrica se expandiu até aonde a vítima estava e a atingiu. Com o impacto, Adriana foi eletrocutada e caiu dentro de uma caixa d’água desmaiada. Seu marido ao perceber a situação correu até aonde a esposa estava e a retirou da caixa.

Familiares informaram a reportagem do ac24horas que a descarga elétrica foi tão forte que vários eletrodomésticos ficaram queimados.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Adriana que já se encontrava morta.

A área foi isolada pela polícia até a chegada da perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e foi liberado para familiares.