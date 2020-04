Mulher é assassinada por outra com uma facada no coração, em Cruzeiro do Sul

Na noite desta sexta-feira, 24, Maria de Fátima Lima Alves, de 21 anos, foi ferida com uma facada no peito por outra mulher identificada até o momento por Taiane. O crime passional aconteceu no Ramal da Preguiça, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, a vitima havia chegado de uma caminhada com o tio. O homem contou que a sobrinha foi para a casa dela, e logo em seguida, ele ouviu o grito de Maria de Fátima. Ele mesmo a levou para o Hospital, mas a jovem morreu na sala de cirurgia.

A Polícia Militar prendeu a acusada em flagrante e a levou para a delegacia da cidade. Segundo a família da vítima o crime pode ter sido passional, motivado por ciúme da assassina que tinha um suposto caso com marido de Maria de Fátima.