Médicos de Manaus chegam a Rio Branco para treinar equipes de saúde no combate à Covid-19

Uma equipe médica vinda de Manaus (AM) chega a capital acreana por volta das 10h30 desta sexta-feira, 24, onde será recepcionada pelo governo do Acre no Aeroporto Internacional de Rio Branco. A comitiva irá fazer um treinamento com os profissionais de saúde do estado (médicos, enfermeiros e fisioterapeutas) que estão trabalhando na linha de frente no combate do novo coronavírus.

Logo após a recepção no Aeroporto da capital, a equipe médica do estado vizinho será levada para uma visita nas instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), onde também será oferecido o treinamento aos profissionais do Acre.

A ideia é que se faça uma demonstração dos atendimentos que estão feitos em Manaus e que estão surtindo efeito no combate à doença. O Amazonas é um dos estados com maior índice do coronavírus na Região Norte.