Mais de 2 mil sacolões são entregues no Bujari, Sena e Manoel Urbano hoje (24)

A entrega das cestas básicas elaboradas com alimentos que seriam usados na merenda escolas dos alunos de escolas públicas da rede estadual continua nesta sexta-feira (24). Hoje, a Operação Cesta Acreana atende escolas nos municípios de Bujari, Sena Madureira e Manoel Urbano. Em Bujari serão entregues 371 cestas na Escola Estadual São João Batista.

Em Sena Madureira, são entregues 1519 cestas nas seguintes escolas: Afonso Pena, Anjo da Guarda, Comunitária II, Assis Vasconcelos, Instituto Santa Juliana, Fontenele de Castro e Raimundo Magalhães.

Já em Manoel Urbano serão entregues 244 cestas na Escola Estadual Nazira Anute.

No total, serão distribuídas 2.134 cestas às famílias dos alunos matriculados no Ensino Fundamental nessas escolas. Para receber os alimentos, o representante legal do estudante deve apresentar documento de identidade com foto, número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família, cartão do Programa Bolsa Família e comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março de 2020).