Governo do Acre troca direção do Hospital do Câncer

O governo estadual continua com a dança de cadeiras com sucessivas nomeações e exonerações na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

No Diário Oficial desta sexta-feira, 24, mais mudanças envolvendo as direções administrativa e geral do Hospital Abel Pinheiro de Lima em Mâncio Lima e também a mudança na gerência geral da Unidade Mista de Saúde em Rodrigues Alves.

No entanto, a mudança mais significativa é a troca no comando da direção do Hospital do Câncer em Rio Branco.

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon) sofre já alguns anos com a falta de investimentos, o que tem prejudicado centenas de pacientes com câncer que não conseguem ter em seu estado o atendimento necessário e eficaz de uma doença que costuma, quase sempre, ser avassaladora.

Por conta do comprometimento da estrutura física, pacientes que precisam fazer tratamento com radioterapia precisam se deslocar até Porto Velho onde conseguem se tratar.

Infelizmente, é comum a reclamação dos pacientes por falta de medicamentos específicos para o tratamento do câncer.

No início do ano foi anunciada uma parceria com empresários locais. Passados quatro meses, os pacientes que precisam de radioterapia continuam indo para capital rondoniense e o aparelho do Unacon permanece sem funcionar.

Diante de todo esse cenário, o governador Gladson Cameli decidiu trocar a gerência da unidade de saúde. Áurea Freitas foi exonerada do cargo. Quem assume é Kelcinéia Araújo de Souza.