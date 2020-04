Gladson Cameli troca a direção do Hospital de Mâncio Lima ligada ao MDB

A canetada do governador Gladson Cameli continua atuante contra o MDB de Vagner Sales, no Juruá. O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 24, trouxe a exoneração de dois diretores, o geral e o administrativo do Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho de Mâncio Lima, ambos do MDB.

No lugar do diretor-geral Josianis Araújo, assumiu Hélio Bentes, e Marcelo Lebre assumiu a direção administrativa no lugar de André Luís Rocha.

Segundo uma fonte, na prática, é a troca do MDB do Leão do Juruá, pelo Progressistas de Cameli. O gestor que esteve em Mâncio Lima na última terça-feira, garantiu agilidade na etapa final da obra do Hospital, que já dura mais de 4 anos. O governador disse que vai chamar a segunda empresa colocada na licitação da obra da unidade hospitalar, tendo em vista o abandono do serviço por parte da empresa vencedora.