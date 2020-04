Fenômeno climático favorece chuva em regiões do Acre, diz previsão

A Unidade de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente informa que o fenômeno climático conhecido como ´aquecimento anômalo no Atlântico tropical´ favorece o posicionamento de outro fenômeno, a ´Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)´ mais ao sul da sua posição climatológica.

Na análise desses fenômenos, a chuva deverá ficar acima dos padrões climatológicos para o Leste do Acre (região do Vale do Rio Acre). Desta sexta-feira (24) até o dia 30, o prognóstico indica previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 75 milímetros.

Na região do Juruá as chuvas deverão ficar dentro e abaixo do normal. Na regional de Tarauacá/Envira é observado um indicativo de anomalia positiva onde as chuvas deverão ocorrer acima do normal para o período.