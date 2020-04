Em Xapuri, superintendente da Caixa esclarece dúvidas sobre Auxílio Emergencial

A superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre, Daiana Mabel da Silva, esteve em Xapuri na manhã desta sexta-feira, 24, onde se reuniu com o prefeito Ubiracy Vasconcelos, vereadores secretários municipais e pessoas envolvidas com o combate ao novo coronavírus no município.

O encontro serviu para que esclarecimentos fossem feitos a respeito de quem tem ou não tem direitos ao auxílio-emergencial e também de como o aplicativo como funciona. Durante a reunião, que ocorreu na quadra de esportes do Campus do Instituto de Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), foram feitas reivindicações sobre as aglomerações que têm ocorrido nas cassas lotéricas.

Um pouco antes da reunião, a superintendente concedeu entrevista ao radialista Nader Sarkis, da Rádio Aldeia FM, quando explicou o que a Caixa tem feito para evitar aglomerações nas agências e nas lotéricas dos municípios acreanos. Segundo ela, a própria inciativa do pagamento do auxílio-emergencial ser feito por meio da conta digital tem a finalidade de evitar que as pessoas se aglomerem.

“Não é necessário que as pessoas fiquem esperando o pagamento em filas porque elas conseguem fazer todas operações pelo aplicativo Caixa Tem. Então à medida em que os benefícios vão ficando disponíveis as pessoas contempladas já podem movimentar os recursos e fazer pagamentos através do aplicativo, evitando assim as filas para sacar em espécie”.

Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600, até as 9h desta sexta-feira (24) a Caixa Econômica Federal já creditou R$ 25 bilhões para 35,1 milhões de brasileiros. Nesta sexta, recebem a primeira parcela do auxílio 1.919.453 beneficiários cujo último digito do NIS é igual a 6.

De acordo com a superintendente, nessa que é a maior operação de “bancalização” da história, 46 milhões de pessoas já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, por meio do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.

O site auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 275,5 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 69,4 milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial Caixa já soma 59,7 milhões de downloads e o aplicativo Caixa TEM, para movimentação da poupança digital, supera 42,6 milhões de downloads.