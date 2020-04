Caminhão transporta casa e chama atenção de moradores do bairro Sobral, na Capital

Na tarde desta sexta-feira, 24, o videomaker do ac24horas, Whidy Melo, acompanhou ao vivo o momento em que um caminhão realizava transporte de uma casa de madeira, na principal via, do bairro Sobral, em Rio Branco.

O transporte da casa chamou atenção. O motorista do caminhão teve que usar de habilidade para não prejudicar a rede elétrica do bairro.

Em certo trecho, o motorista precisou de auxílio para desviar os fios, e ainda foi preciso trafegar na contramão para evitar prejuízos ao serviço de energia elétrica.

Veja vídeo: