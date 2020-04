Banda do 61º BIS realiza tocata motorizada em Cruzeiro do Sul para profissionais da saúde

A banda de música do 61 BIS em Cruzeiro do Sul, começou ontem e deu prosseguimento nesta sexta, 24, a apresentações na cidade. A tocata motorizada, apresentação da banda em cima de caminhão, foi realizada em frente ao Lar Vicentino, para as crianças da Fundação Betel e para os profissionais de saúde do Hospital Regional do Juruá.

De acordo com o comando, as ações cívico-sociais do Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo têm por objetivo de proporcionar momentos de alegria e esperança para idosos e crianças e para valorizar os profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, “estendendo a mão amiga” do Exército Brasileiro na região do extremo ocidental do país, além de fortalecer as relações institucionais do C Fron Juruá/61ºBIS”.