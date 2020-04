Acre recebe mais de R$ 100 mil em equipamentos respiratórios

O Instituto Transire e a rede Samel de hospitais, do Amazonas, enviaram por meio de uma equipe médica nesta sexta-feira, 24, mais de R$ 100 mil em equipamentos médicos respiratórios específicos para serem usados em pacientes portadores de Covid-19 no Acre. Os profissionais também deram um treinamento aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que atuam na linha de frente da pandemia no estado.

Conforme publicado pela Agência de Notícias do Acre, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) recebeu uma nova tecnologia chamada Cápsula Vanessa, um sistema simples e altamente escalável para diminuir a necessidade de intubação precoce de pacientes de Covid-19. A tecnologia, além de dar maior conforto aos pacientes com um tratamento não invasivo, diminui os riscos de contaminação dos profissionais de saúde.

Um avião vindo de Manaus chegou com as primeiras dez unidades da Cápsula de um total de 200 que serão enviadas ao Acre, enquanto outro avião trouxe a equipe médica que irá treinar os profissionais acreanos no uso do equipamento tanto para os pacientes internados no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) quanto no Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Cápsula Vanessa funciona como um envoltório para ventilação não invasiva e é produzida em uma armação leve e resistente formada por canos de PVC, podendo ser manuseada e higienizada facilmente. Ela é revestida por uma película de vinil transparente para uma melhor visualização do paciente e para auxiliar na contenção do contágio.

O presidente do grupo Samel, Luiz Alberto Nicolau, destacou que o sistema tem sido utilizado no Amazonas, Pará e Roraima com resultados bastante animadores no tratamento de pacientes com Covid-19. O grupo já realizou doações em valores que ultrapassam os R$ 3 milhões. Segundo o presidente, se utilizada logo no momento da internação, a cápsula pode evitar a evolução do quadro para intubação endotraqueal e reduzir o tempo de internação, em média, de 21 para 4,9 dias.

Fonte: Agência de Notícias do Acre