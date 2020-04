Acre oferta mais de mil vagas em cursos profissionalizantes online nesta quarentena

Capacitar e profissionalizar o cidadão sem que ele precise sair de casa é uma forma de reduzir os impactos causados pela crise decorrente da pandemia da Covid-19 e manter as pessoas ocupadas, principalmente quem está disposto a fazer um curso profissionalizante.

Pensando nisso, a partir do mês de maio, serão abertas 1.110 vagas em cursos profissionalizantes ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD).

A demanda será coordenada e executada pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), que é quem possui competência para gerir e executar o ensino de qualificação profissional e técnico no estado.

Serão cursos de Formação Inicial e Continuada nas áreas de administração, finanças, saúde, contabilidade, turismo, informática e marketing, entre outras, com cargas horárias entre 160h e 240h.

A viabilidade da oferta dos cursos é fruto de uma articulação do governo do estado com o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, que estimula o empreendedorismo e o ensino profissional e tecnológico no país.

Nos próximos dias, o Ieptec divulga o edital de processo seletivo para contratação dos profissionais que vão ministrar os cursos e na sequência deve abrir o período de inscrição. Por conta da pandemia do coronavírus, todos esses procedimentos serão on-line.

Com informações da assessoria do Ieptec.