Sistema de Saúde pode entrar em colapso

O alerta acima não foi feito por nenhum leigo em medicina, mas por um médico que vive a luta diária do combate ao Covid-19, Jakson Ramos, médico e vereador. Traçou um quadro desolador de que o sistema estadual não tem estrutura e ainda que, nas próximas semanas muitas pessoas vão morrer, porque o Estado não tem leitos e nem respiradores de UTI suficientes. Para o médico, a ampliação de leitos e o aumento do número de respiradores são essenciais para salvar vidas em casos graves. Citou que, na última segunda-feira, 21, havia apenas dois leitos de UTI no Pronto Socorro. Na sua projeção os números de casos podem ter aumento exponencial. O que o médico Jakson Ramos está expondo é um quadro real, porque vive este momento no olho do furacão como médico. Ou os cidadãos cumprem a quarentena ou o sistema de saúde do Acre vai entrar em colapso. Já são 214 casos registrados até aqui. E se não houver uma maior conscientização sobre a gravidade do momento podemos chegar ao terrível estágio do Amazonas. Não sei se o governador Gladson Cameli vai revelar, mas está com um estudo que aponta para um grande agravamento da crise do Covid-19.

NÃO HÁ DISCIPLINA

O que colabora para o aumento de casos da Covid-19 é que a maioria da população acreana, principalmente, na capital, não é disciplinada, não cumpre a quarentena recomendada o que agrava e facilita o contágio. E ainda existem os que só pensam no capital e pedem para se liberar todas as atividades comerciais. Pensar na vida neste momento é o essencial.

RECUSO

Recuso-me a entrar num debate com leigos politiqueiros, com quem ainda acredita que a terra é plana, que é uma “gripezinha”, vou seguir sempre o que ditam as normas mundiais de saúde

PAJELANÇA CONTINUA

A pajelança dentro do PT continua forte para convencer o ex-governador Binho Marques a aceitar ser o candidato a prefeito de Rio Branco. É um nome inatacável, mas de potencialidade política na capital questionável. Mas é o nome certo para defender o legado petista.

GOVERNADOR NUM CONTEXTO

O Binho nunca lutou para ser candidato a governador, só foi para a disputa após ter a sua exigência de não sair para a reeleição aceita. Fez um governo sério. É um cidadão sério. Mas como mesmo deixou a demonstrar várias vezes, a política não é seu forte, é técnico.

NÃO ESTÁ MORTO

A serem confirmadas as onze candidaturas postas até aqui para a prefeitura não dêem o PT como morto, o partido queiram ou não ainda tem uma boa parcela de seguidores na capital. Poderia não ter chance no mano a mano, mas com onze candidatos entra no jogo.

FIM DA FARRA

Até que enfim acabou a farra dos abonados do Ipê, denunciada no BLOG, que descumpriam as normas do combate a Covid-19, com caminhadas e aglomerações diárias na pista que dá acesso ao conjunto. Antes tarde do que nunca, a RBTRANS isolou ontem aquela área.

VAGNER REJEITA REAPROXIMAÇÃO

O BLOG tem informação segura de que o ex-prefeito Vagner Sales recusou a proposta feita pelo Gladson de retornar todos os seus indicados a cargos no governo, e que foram demitidos. A proposta de reatamento foi feita ao advogado e presidente do MDB, Jhonatan Donadini.

NOTÍCIA CONFIRMADA

A notícia foi confirmada ontem ao BLOG DO CRICA pelo ex-prefeito Vagner Sales. “De fato houve a proposta de reatamento e recondução dos demitidos, mas não aceitei, estão todos nos gabinetes da minha mulher e de minha filha. O Gladson fique para lá e nós para cá”, disse.

NÃO PRECISA DO GOVERNO

Vagner Sales diz não precisar do governo para nada na eleição municipal e para tocar a candidatura a prefeito do filho Fagner Sales (MDB) e que, tem as chapas de vereadores montadas.

JOGANDO COM O TEMPO

E Vagner ainda sonha com a possibilidade do processo do prefeito, Ilderlei Cordeiro, entrar em pauta este ano, ser mantida a sua cassação em primeira instância, o que levaria o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, que é do seu grupo a ser prefeito até o fim do ano.

GLADSON SEMPRE SURPREENDENDO

Ainda durante a sua passagem por Cruzeiro do Sul, o governador Gladson fez uma revelação política, numa reunião em que estavam o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) e o presidente municipal do MDB, Jhonatan Donadoni, que surpreendeu. Disse que, o candidato da sua simpatia e que vai apoiar para a PMRB, é o ex-deputado Ney Amorim (PROGRESSISTAS).

DECLARAÇÃO COMPLICADA

O Gladson Cameli tem todo o direito de ter simpatia pelo nome do ex-deputado Ney Amorim pra a prefeitura de Rio Branco. Mas tem um muro nesta pista: e se os outros candidatos do PROGRESSISTAS, deputado José Bestene e Tião Bocalom aparecerem melhor nas pesquisas?

NÃO É NENHUM TOLO

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) está fazendo o seu carnaval político em cima do projeto dos consignados, mas como um dos mais preparados parlamentares da oposição, ele sabe que, o governo não pode legislar para suspender juros bancários, por isso o veto é legal.

FUROU O BUMBO

A questão é que o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) estava com o bumbo pronto para tocar no carnaval dos consignados, mas com o veto o bumbo furou. Por isso a reclamação.

TOCOU NA FERIDA

O velho bruxo Nepomuceno Carioca é um craque na análise política. Sobre a relação do governador com o seu vice foi cirúrgico: “um vice protagonista não serve para governo nenhum, nem à direita e nem á esquerda”. E que o vice hoje está maior que o governador.

SÓ UM CEGO NÃO VÊ

O que o Carioca diz no seu texto só um cego político não vê: o vice-governador Major Rocha se projetou politicamente, reforçou seu partido, tem um projeto majoritário para 2022, em cima da apatia política do governador Gladson Cameli. Não se trata de briga, se trata de estratégia.

NA POLÍTICA, VALE O ESPAÇO

Exatamente por isso é que, ou o governador Gladson Cameli entra para ganhar nos dois maiores colégios eleitorais, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, nesta eleição, com candidato definido e da sua confiança, ou estará emparedado em 2022. Na política, espaço é moeda de ouro.

AMADO E ODIADO, NA MESMA INTENSIDADE

O Carioca sempre foi amado e odiado na mesma intensidade dentro da velha e extinta FPA. Sempre me dei bem com ele. O problema dos que o odiavam é que não entendiam que, sempre trabalhou para o PT. Por isso não eram um bom líder político para a FPA.

CANDIDATURA MANTIDA

Quem mandou postagem ao BLOG reafirmando a sua candidatura a prefeito de Rio Branco, é o juiz aposentado Pedro Longo (PV). É um dos nomes mais qualificados na lista de candidatos à PMRB que, com a sua confirmação sobe para 11 os postulantes a disputar a PMRB.

COMPLETAMENTE DESCARTADA

Uma fonte próxima da ex-vice-governadora Nazaré Araújo garante estar completamente descartada a hipótese de disputar a prefeitura da capital pelo PT, porque ela não quer. O JV pulou fora, o Angelim pulou fora, e agora foi a Nazaré Araújo a dizer, não entro nesse barco.

NOME, EXATAMENTE ISSO!

O grande problema do PT é nome, os que têm densidade eleitoral na capital descartam. O Binho é visto como a canarana onde os petistas podem se segurar na correnteza das urnas.

GOSTARIA DE VER

Gostaria de ver alguns deputados da oposição que estão propondo aumento de gratificações, de salários, bônus, para categorias do governo do Estado, como governadores. É cômodo fazer proposta politiqueira sem apontar a fonte financeira onde será encaixado o novo gasto.

APARAR ARESTAS

O governador Gladson e o vice Major Rocha sentam hoje pela manhã para aparar arestas.

FRASE MARCANTE

“Na política, os ódios comuns são a base das alianças”. Alexis de Tocqueville.