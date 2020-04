Registros no Programa Criança Feliz estão prorrogados até 31 de maio

O Ministério da Cidadania prorrogou o prazo para o registro de visitas do Programa Criança Feliz, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

A nova data vai até 31 de maio de 2020. Até lá os interessados podem fazer o registro no Prontuário Eletrônico do SUAS das visitas domiciliares do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS realizadas no mês de março de 2020, de acordo com o previsto na lei.

O Programa Criança Feliz é uma ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus filhos meios para promover seu desenvolvimento integral com diferentes atividades e ações.