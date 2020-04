Ranking da evolução salarial põe ganho do servidor acreano nas últimas posições

Os salários dos servidores públicos do Acre aumentaram 55% nos últimos 14 anos, percentual que coloca o Estado na 19ª colocação no ranking elaborado pelo portal Metrópoles com base na nota técnica “Indicadores da política salarial das administrações públicas estaduais brasileiras (2004-2018)”, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A nota do Ipea permite concluir que diversos Estados adotaram políticas salariais bastante diferentes ao longo do período 2004-2018, e que os salários de servidores estatutários cresceram em média muito mais rapidamente do que os de não estatutários.

Além disso, os salários de categorias organizadas de servidores estatutários – como professores e militares – cresceram muito mais rapidamente do que os dos demais servidores estatutários; e os salários dos servidores públicos estaduais continuaram subindo, em média, mesmo após a eclosão da crise de 2015, puxados pelos salários de militares e, em menor grau, de professores.

“Em Acre, Alagoas Bahia, Pará, Paraíba e Rio Grande do Sul –, essas remunerações cresceram muito pouco. Alguns poucos Estados, como Goiás (aumento de 13%), Maranhão (aumento de 11%), Minas Gerais (aumento de 15%), Mato Grosso do Sul (aumento de 20%) e Mato Grosso (aumento de 37%), entretanto, puxaram a média nacional para o alto”, diz o Ipea.

Veja o ranking:

Mato Grosso: 141%

Paraná: 129%

Mato Grosso do Sul: 127%

Pará: 120%

Minas Gerais: 119%

Santa Catarina: 115%

Goiás: 104%

Pernambuco: 93%

Tocantins: 91%

Maranhão: 89%

Bahia: 88%

Rio Grande do Norte: 86%

Distrito Federal: 85%

Sergipe: 80%

Piauí: 73%

Rio Grande do Sul: 66%

Paraíba: 62%

Alagoas: 56%

Acre: 55%

Espírito Santo: 51%

Rio de Janeiro: 40%

Rondônia: 37%

São Paulo: 36%

Ceará: 35%

Amazonas: 21%