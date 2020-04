Protocolado na ALEAC moção de aplauso a Thor Dantas e repúdio ao advogado Valdir Perazzo

O comentário considerado no mínimo inadequado do advogado Valdir Perazzo, na postagem do ac24horas, onde o médico infectologista Thor Dantas orienta à população sobre o coronavírus virou uma grande polêmica.

Perazzo diz em um comentário no Facebook que “Thor deveria botar medo na mãe que é comunista”. O advogado se refere à mãe de Thor, a ex-secretária de políticas para as mulheres no antigo governo, Concita Maia.

O assunto chegou até a Assembleia Legislativa. O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou uma moção de aplauso ao médico infectologista. O parlamentar salienta em seu pedido que a moção é justificada pela brilhante e irretocável atuação em defesa do povo acreano durante a pandemia da Covid-19 e disse que Thor é um “herói” da vida real, assim como tantos outros que se agigantam neste momento na defesa da vida humana.

Ao mesmo tempo em que propõe a moção de aplausos ao médico, Edvaldo também propôs uma moção de repúdio ao advogado. “O comentário preconceituoso e desumano, nada democrático e republicano, foi feito na rede social de um veículo de imprensa local que divulgou vídeo do médico infectologista alertando a população acreana para o agravamento da crise sanitária em decorrência da evolução da doença no Estado”, salientou Edvaldo.